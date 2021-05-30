Сбербанк отказал Жириновскому в индивидуальной льготе

Сбербанк отказался увеличивать процент по вкладу Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель Сбербанка Герман Греф отказался предоставить лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому индивидуальные условия начисления процентов на депозит. Об этом политик рассказал в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Храню [деньги в Сбербанке] 60 лет. Говорю [председателю правления ПАО Сбербанк Герману] Грефу, я самый давний ваш вкладчик! Надбавьте хоть один процент к вкладу? Нет. Жадный. Имеет право не добавлять, хотя нужно учитывать, что человек много лет был ваш вкладчик», — рассказал Жириновский.

Ранее президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода обвинил лидера ЛДПР в разжигании межнациональной розни. Выступая на конференции, посвященной влиянию Великой Отечественной войны на судьбу еврейского народа. глава ЛДПР перечислил известных евреев-политиков и бизнесменов, намекая на этническое кумовство и заговор.