30 мая 2021

Сбербанк отказал Жириновскому в индивидуальной льготе

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Сбербанк отказался увеличивать процент по вкладу Жириновского Фото:

Руководитель Сбербанка Герман Греф отказался предоставить лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому индивидуальные условия начисления процентов на депозит. Об этом политик рассказал в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Храню [деньги в Сбербанке] 60 лет. Говорю [председателю правления ПАО Сбербанк Герману] Грефу, я самый давний ваш вкладчик! Надбавьте хоть один процент к вкладу? Нет. Жадный. Имеет право не добавлять, хотя нужно учитывать, что человек много лет был ваш вкладчик», — рассказал Жириновский.

Ранее президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода обвинил лидера ЛДПР в разжигании межнациональной розни. Выступая на конференции, посвященной влиянию Великой Отечественной войны на судьбу еврейского народа. глава ЛДПР перечислил известных евреев-политиков и бизнесменов, намекая на этническое кумовство и заговор.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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