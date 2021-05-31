Производители предупредили о росте цен на корма для животных

Корма для животных могут подорожать Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новые требования к оформлению упаковок кормов для животных могут привести к подорожанию этих товаров. Такое мнение Ассоциация производителей кормов для домашних животных высказала вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.

В настоящее время эта категория товаров маркируется знаком РСТ (знак соответствия требованиям российских стандартов). Минпромторг РФ с 21 июня планирует потребовать от производителей, маркировать корма знаком соответствия СТР, но для этого придется менять внешний вид упаковки.

«Списание напечатанной упаковки грозит потерей более 550 млн руб., а выпуск новой дважды обойдется в 530 млн руб. Альтернативой может стать нанесение наклеек, но это технически сложный процесс, требующий дополнительного персонала, и затраты на этот процесс оцениваются примерно в 1,8 млрд руб. Исполнительный директор ассоциации Федор Борисов отмечает, что не все смогут использовать ручное нанесение наклеек, и части компаний придется сократить производство, а дополнительные издержки скажутся на ценах», — пишет « Коммерсант ».

С аналогичными проблемами могут столкнуться производители средств для стирки, гигиенических товаров и дезинфицирующих средств, продолжает издание. По мнению представителей бизнеса, выходом могла бы стать отсрочка вступления в силу изменений на 18 месяцев.