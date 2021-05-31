Замгубернатора Свердловской области будет оценивать работу шефа

Александр Высокинский назначен председателем комиссии по оценке работы губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-мэр Екатеринбурга, первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский оценит работу главы региона Евгения Куйвашева. Соответствующий указ подписал сам Куйвашев.

В документе говорится, что комиссия, возглавленная экс-мэром Екатеринбурга, займется оценкой эффективности деятельности губернатора Свердловской области. «Высокинский Александр Геннадьевич — первый заместитель губернатора Свердловской области, председатель комиссии», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Заместителем Высокинского стал замгубернатора региона Олег Чемезов. Показатели оценки разработаны в указе президента РФ Владимира Путина от 4 февраля.

Критериями для оценки глав регионов стали уровень бедности в субъекте РФ, количество спортсменов и волонтеров. Кроме этого, будет учитываться условия жизни семей и качество окружающей среды.