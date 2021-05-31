31 мая 2021

Замгубернатора Свердловской области будет оценивать работу шефа

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Александром Высокинским. Екатеринбург, высокинский александр
Александр Высокинский назначен председателем комиссии по оценке работы губернатора Фото:

Экс-мэр Екатеринбурга, первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский оценит работу главы региона Евгения Куйвашева. Соответствующий указ подписал сам Куйвашев.

В документе говорится, что комиссия, возглавленная экс-мэром Екатеринбурга, займется оценкой эффективности деятельности губернатора Свердловской области. «Высокинский Александр Геннадьевич — первый заместитель губернатора Свердловской области, председатель комиссии», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Заместителем Высокинского стал замгубернатора региона Олег Чемезов. Показатели оценки разработаны в указе президента РФ Владимира Путина от 4 февраля.

Критериями для оценки глав регионов стали уровень бедности в субъекте РФ, количество спортсменов и волонтеров. Кроме этого, будет учитываться условия жизни семей и качество окружающей среды.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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