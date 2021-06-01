В челябинской ЕР готовят наказание мэрам, сорвавшим праймериз

В целом праймериз завершились успешно, но организаторам-«двоечникам» отвечать все равно придется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

После завершения праймериз челябинские единороссы решили разобраться с товарищами по партии, не выполнившими план по привлечению выборщиков. Угроза нависла над первыми лицами сразу нескольких крупных муниципалитетов, сообщили источники URA.RU в партийных кругах.

«До завершения праймериз не вышли на заявленные цифры по выборщикам Миасс, Златоуст, несколько муниципальных районов Челябинска и Копейск. Мэр Копейска Андрей Фалейчик вообще уехал на учебу в Москву, поручив все своим замам, а те не справились. Теперь с ним будут разбираться на закрытом совещании, тем более, и по основной работе к мэру есть претензии», — рассказал источник URA.RU в «Единой России». Фалейчик на момент подготовки новости не ответил на звонок корреспондента агентства.

Всего на праймериз в Челябинской области, под данным оргкомитета, зарегистрировались более 200 тысяч выборщиков, из которых проголосовали более 150 тысяч. При этом в идеале, согласно инструкциям из Москвы, предполагалось привлечь 312 тысяч выборщиков, 12% от населения.

Из 198 претендентов, подавших заявки на праймериз, допустили 135 человек. Из них 70 по спискам ЕР и 65 — по одномандатным округам. 19 июня на съезде «Единой России» в Москве должны утвердить кандидатов, победителей праймериз, на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре. В Златоустовском округе праймериз выиграл Олег Колесников, в Коркинском — Антон Рыжий, в Магнитогорском — Виталий Бахметьев, в Металлургическом — Владимир Бурматов, в Челябинском — Владимир Павлов. Первое место в списке ЕР занял Сергей Гомоляко, на втором — Татьяна Василенко, на третьем — Олег Голиков, на четвертом — Дмитрий Вяткин, на пятом — Алексей Денисенко.