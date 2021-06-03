ФСБ провела обыски в пяти управляющих компаниях Екатеринбурга

Обыски прошли в четырех управляющих компаниях Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники СК и ФСБ, которые 3 июня проводили мероприятия по делу банды, следившей за политиками и бизнесменами Екатеринбурга, нанесли визит в пять управляющих компаний. В четырех из них силовики провели обыски, еще в одной — осмотр, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. По версии силовых ведомств, все компании подконтрольны депутату городской думы Алексею Вихареву.

«Обыски были в четырех компаниях. Это „РЭМП-Эльмаш“, „ЖКХ Орджоникидзевского района“, „Орджоникидзевская УЖК“ и „Верх-Исетская“. Плюс сотрудники приходили в „Урал-СТ“, там был осмотр. Члены банды были фиктивно трудоустроены во всех этих компаниях и получали там зарплату», — рассказал собеседник в органах, уточнив, что через эти УК могла финансироваться деятельность группировки.

По версии силовиков, работа управляющих компаний, где проходили мероприятия, контролируются депутатом гордумы Вихаревым. Формально он не связан ни с одной УК — в открытых источниках он не значится учредителем или руководителем этих организаций. Получить комментарий представителей Вихарева URA.RU не удалось.

В «Урал-СТ» не подтвердили и не опровергли URA.RU информацию о визите силовиков. В «Орджоникидзевской УЖК» корреспонденту заявили, что обысков там не было. В «РЭМП-Эльмаш», ЖКХ Орджоникидзевского района» и «Верх-Исетскую» дозвониться не удалось. В региональном СУ СК ситуацию пока не комментируют, в пресс-службе УФСБ получить оперативный комментарий не удалось.

Силовики считают, что с осени 2019 года группа из более чем 10 человек незаконно прослушивала бывшего вице-мэра Илью Захарова (ныне советник губернатора и глава Центра управления регионом), спикера гордумы Игоря Володина, советника губернатора Анатолия Шарапова и совладельца компании «Мотив» Виталия Кочеткова, а также следила за ними. Кроме того, банду подозревают в нападениях на коммерсантов и поджогах чужого имущества.

В конце марта силовики задержали предполагаемых членов группировки. Арестованы четыре человека, остальные находятся под подпиской о невыезде. Следователи собирают доказательную базу для привлечения к ответственности заказчика преступлений, инкриминируемых группе.