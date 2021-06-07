Сенатор: кто потеряет деньги после отмены части социальных пенсий

Сергей Леонов призвал оставить социальные пенсии до окончания вуза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Если государство отберет социальные пенсии по потере кормильца у работающих студентов, то лишится части налогов. Таким мнением с URA.RU поделился член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.

Россияне, получающие эту выплату до 1 августа должны предоставить в Пенсионный фонд России (ПФР) справки об отсутствии трудоустройства. В противном случае начисления будут приостановлены.

«У нас и так студенты работают в черную, получают зарплату в конвертах, это еще больше усилит в этой категории граждан работу или подработку, которая не будет официально оформлена. Тем самым государство еще больше потеряет», — сказал Леонов. Он объяснил это тем, что работодатели прекратят платить отчисления за данную категорию сотрудников, а эти работники — подоходный налог.