07 июня 2021

Зюганов обвинил предателей в нищете россиян. «Страна вымирает ударными темпами»

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Пресс-конференция КПРФ в Интерфакс с участием Геннадия Зюганова. Москва, указательный палец, зюганов геннадий
По словам лидера ЛДПР половина населения России являются нищими Фото:

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил предателей России в вымирании населения. Об этом депутат Госдумы написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В нашей богатейшей стране половина населения — нищие. При этом мы продолжаем вымирать. Страна вымирает ударными темпами. После предателей Россия потеряла 24 миллионов человек, из которых 20 миллионов — русские», — отметил Зюганов.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время властям необходимо обеспечить темпы роста экономики в 3-4%. «Резервы для этого у нас есть. Сегодня как никогда важно поддержать наши народные предприятия и перенести их успешный опыт деятельности на всю страну. Напомню, наши коллективные хозяйства, не беря ни копейки из бюджета, даже в период кризиса демонстрируют выдающиеся результаты», — отметил Зюганов.

Ранее лидер КПРФ обвинил первого президента России Бориса Ельцина и экс-главу СССР Михаила Горбачева в предательстве родины. По словам политика, они виноваты в том, что люди не получили жилье. Также Зюганов отмечал, что бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв во времена перестройки бросил вызов «предателям, разрушающим нашу страну», передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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