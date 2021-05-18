Пермь вошла в ТОП-10 городов для отдыха с детьми

Туристы считают пермь привлекательным городом для отдыха с детьми Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермь вошла в список 10 популярных городов для семейного туризма. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.ru, определил, где помимо черноморского побережья, собираются отдыхать большинство туристов в июне. Информация опубликована на сайте сервиса.

«В десятку популярных направлений для отдыха с детьми вошли Московская область, Татарстан, Свердловская область, Калининградская область, Красноярский край, Иркутская область, Пермский край, Владимирская область и Башкирия», — указано на сайте. Среднесуточная стоимость проживания в Перми, по данным сервиса, составит 1955 рублей.

Большинство туристов планируют отдохнут в Ленинградской области, а также Москве, Казани и Екатеринбурге. В среднем, россияне готовы потратить на бронирование жилья от 1,7 до 3,2 тысячи рублей в сутки.