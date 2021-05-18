Пермь вошла в ТОП-10 городов для отдыха с детьми

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Виды Перми. г. Пермь, пляж, отдых, пермь
Туристы считают пермь привлекательным городом для отдыха с детьми Фото:

Пермь вошла в список 10 популярных городов для семейного туризма. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.ru, определил, где помимо черноморского побережья, собираются отдыхать большинство туристов в июне. Информация опубликована на сайте сервиса.

«В десятку популярных направлений для отдыха с детьми вошли Московская область, Татарстан, Свердловская область, Калининградская область, Красноярский край, Иркутская область, Пермский край, Владимирская область и Башкирия», — указано на сайте. Среднесуточная стоимость проживания в Перми, по данным сервиса, составит 1955 рублей.

Большинство туристов планируют отдохнут в Ленинградской области, а также Москве, Казани и Екатеринбурге. В среднем, россияне готовы потратить на бронирование жилья от 1,7 до 3,2 тысячи рублей в сутки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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