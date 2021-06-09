Пермяки публикуют снимки солнечного затмения в соцсетях

Солнечное затмение вызвало интерес жителей Пермского края Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Пермского края делятся в соцсетях фотографиями солнечного затмения. Астрономическое явление можно было наблюдать в регионе сегодня днем.

«В Пермском крае получится наблюдать частное солнечное затмение. Оно начнется в 15:42 по местному времени и продлится до 17:48. Максимальная фаза затмения в 16:45 составит 37%», — сообщается на странице пермского планетария.

В этот раз можно было наблюдать так называемое кольцеобразное солнечное затмение, когда Лунная тень проходит по узкой полосе шириной в несколько десятков километров. Полное, или почти полное затмение могли наблюдать лишь жители Чукотки, севера Республики Саха, а также Канады.

В Пермском крае можно было наблюдать частичное солнечное затмение Фото: Дмитрий Форолов, «Вконтакте»

Частичное солнечное затмение продолжалось около двух часов Фото: «Подслушано Пермь», «Вконтакте»

Горожане публикуют снимки затмения в соцсетях Фото: «Пермяки (Подслушано Пермь)», Вконтакте»