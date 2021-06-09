Пермяки публикуют снимки солнечного затмения в соцсетях

Жители Пермского края делятся в соцсетях фотографиями солнечного затмения. Астрономическое явление можно было наблюдать в регионе сегодня днем.
«В Пермском крае получится наблюдать частное солнечное затмение. Оно начнется в 15:42 по местному времени и продлится до 17:48. Максимальная фаза затмения в 16:45 составит 37%», — сообщается на странице пермского планетария.
В этот раз можно было наблюдать так называемое кольцеобразное солнечное затмение, когда Лунная тень проходит по узкой полосе шириной в несколько десятков километров. Полное, или почти полное затмение могли наблюдать лишь жители Чукотки, севера Республики Саха, а также Канады.
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