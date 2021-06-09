09 июня 2021
08 июня 2021

Пермяки публикуют снимки солнечного затмения в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Солнечное затмение. Екатеринбург, солнечное затмение
Солнечное затмение вызвало интерес жителей Пермского края Фото:

Жители Пермского края делятся в соцсетях фотографиями солнечного затмения. Астрономическое явление можно было наблюдать в регионе сегодня днем.

«В Пермском крае получится наблюдать частное солнечное затмение. Оно начнется в 15:42 по местному времени и продлится до 17:48. Максимальная фаза затмения в 16:45 составит 37%», — сообщается на странице пермского планетария.

В этот раз можно было наблюдать так называемое кольцеобразное солнечное затмение, когда Лунная тень проходит по узкой полосе шириной в несколько десятков километров. Полное, или почти полное затмение могли наблюдать лишь жители Чукотки, севера Республики Саха, а также Канады.

В Пермском крае можно было наблюдать частичное солнечное затмение
Фото:

Частичное солнечное затмение продолжалось около двух часов
Фото:

Горожане публикуют снимки затмения в соцсетях
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...