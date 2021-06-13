13 июня 2021
11 июня 2021

Предприятие Роскосмоса создаст центр подготовки кадров в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми появится центр опережающей подготовки кадров для ракетно-космической отрасли Фото:

В Пермском крае появится центр опережающей подготовки кадров для ракетно-космической отрасли. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края. Предприятие по производству ракетных двигателей «Протон-ПМ» (входит в АО «Энергомаш» госкорпорации «Роскосмоса») прошло федеральный конкурс на создание корпоративного центра опережающей подготовки (КЦОП).

«Корпоративный центр опережающей подготовки „Протон-ПМ“ будет создан на базе Центра дуального образования (ЦДО). До конца 2021 года на базе будет организована работа по направлениям: подготовка корпоративных стандартов по актуальным профессиям, сквозная оценка персонала и адресное повышение квалификации кадров», — сообщено на сайте.

Центр строится компанией для повышения производительности труда сотрудников и эффективности кадрового обеспечения на предприятии. Замдиректора «Протон-ПМ» Андрей Шишкин сказал, что создание такого центра повысит эффективность взаимодействия сотрудников в рабочем процессе. Также Шишкин отметил, что «Протон-ПМ» намерена при помощи КЦОП унифицировать подход к отбору, обучению и оценке кадров.

URA.RU ранее сообщало, что многомиллиардные хищения при строительстве космодрома «Восточный» были выявлены с подачи курирующего ведомства «Роскосмос». В прошлом году был арестован руководитель космодрома «Восточный» Роман Бобков. Его подозревают в подстрекательстве к служебному подлогу и злоупотреблению должностными полномочиями.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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