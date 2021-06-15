Челябинский депутат откажется от важного поста

Александру Галкину прервут карьеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска Александр Галкин в скором времени подаст заявление о сложении полномочий председателя комиссии думы по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике. Об этом URA.RU сообщил источник в партии «Единая Россия».

«Он напишет заявление сам, сославшись на какие-то новые проекты, — рассказал инсайдер. — Ему дадут такую возможность, чтобы не доводить до скандала». По словам источника, поводом для этих мер стала помощь Галкина, состоящего в рядах ЕР, кандидату от «Справедливой России» на выборах в ЗСО осенью 2020 года. На пост председателя комиссии могут предложить депутата Виталия Родионова.

В истории с осенними выборами разбиралась специальная комиссия ЕР. Галкин свою помощь Ларину отрицал, но ему сделали замечание за недостаточную помощь кандидату от ЕР Владимиру Бодрову, а затем вывели из состава областного президиума партии. В мае депутат Госдумы Владимир Бурматов, баллотирующийся в парламент по Металлургическому округу, исключил Галкина из своего выборного штаба.

«Наказание должно быть полным, — пояснил URA.RU инсайдер. — Для Галкина это означает приостановку карьерного роста». Сам Галкин на момент публикации был недоступен для комментариев.

Выходец из рядов «Молодой гвардии Единой России» 36-летний Галкин при поддержке ЕР дважды избирался в Калининский райсовет Челябинска, откуда был делегирован в гордуму. Он принимал участие в праймериз ЕР к выборам в Госдуму. В Металлургическом округе он занял второе место после Бурматова, а по спискам ЕР — шестое. В список будущих кандидатов по партийным спискам, как и в состав делегации на съезд ЕР в Москве, Галкина включать не стали.