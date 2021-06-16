Зеленский предложил открыть в Тюмени украинскую школу

Президент Украины предложил открыть украиноязычную школу в Тюмени Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Для того, чтобы на Украине функционировали школы с преподаванием русского языка, в России должны работать украиноязычные учебные заведения. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

«У меня здесь очень открытая позиция: если хотите уважения к русскому языку — уважайте украинский. Мы хотим уважения к школам. <…> Меня спрашивают: как решить вопрос со школами, с языками? Я говорю — надо просто уважать друг друга, и все будет нормально. У нас много разных частных школ — английские, хотят (открыть. — Ред.) венгерские. Частные — пожалуйста. Чтобы государство поддерживало — мы поддерживаем украинскую школу, это логично. А хотите русскую школу — давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется «уважение», — заявил Зеленский в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. Согласно данным «Википедии», доля украинцев в населении Тюмени составляет 1,7%.

В этом же интервью Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину на русском языке. Также он отказался отвечать на вопрос, является ли Путин «убийцей».