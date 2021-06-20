20 июня 2021
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18 июня 2021

В Челябинске появился первый претендент на мандат Госдумы

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Выборы-2019. Избирательный участок. Челябинск
Выборы в Госдуму будут идти три дня Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В территориальную избирательную комиссию (ТИК) Ленинского района Челябинска поступило заявление от жительницы Копейска Яны Гусевой для регистрации кандидатом в Госдуму по Коркинскому округу. Это информацию URA.RU подтвердил председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас. Заявление Гусеовой — первое в регионе об участии в избирательной кампании после объявления выборов.

«Гусева собирается выдвигаться самовыдвиженцем. В заявлении указала, что будет собирать подписи», — пояснил Обертас. У ТИК Ленинского района имеются полномочия окружной комиссии, где будут регистрироваться кандидаты по Коркинскому округу.

Связаться с Гусевой не удалось. Согласно данным сервиса СБИС, она руководит благотворительным фондом «Развития Гражданской инициативы», зарегистрированным в Копейске 17 июня. Кроме того она является директором и собственником фирмы «Агенттерра», которая занимается недвижимостью.

В Коркинском округе от «Единой России» на выборы пойдет детский врач Антон Рыжий, от «Справедливой России» — депутат Госдумы, лидер челябинских эсеров Валерий Гартунг, от ЛДПР — депутат ЗСО Алексей Беседин. Остальные партии назовут кандидатов позже.

Президент РФ Владимир Путин 18 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму. В ЦИК РФ сообщили, что выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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