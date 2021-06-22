22 июня 2021

Горожане обсуждают последствия урагана в Екатеринбурге. Фото, видео

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Из-за урагана в Свердловской области отключали свет, деревья падали на машины, а проезжие части затапливало Фото:

В ночь с 22 на 23 июня в Свердловской области прошли ливень и гроза. Водители сообщали о нулевой видимости, затоплении проезжей части и поваленных деревьях на дорогах. URA.RU собрало самые яркие и интересные фото, видео и комментарии с места событий.

В комментариях жаловались на затопление улиц
Пользователи сообщили, что гроза дошла и до Арамиля
Жители Екатеринбурга сообщили об отключении света из-за урагана
На Пехотинцев на машины упал тополь

По дороге на работу екатеринбуржцы наблюдали упавшие деревья

Пользователи поделились фото сломанного грозой дерева
Молния во время урагана в одном из районов Екатеринбурга

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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