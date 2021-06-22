Из-за урагана в Свердловской области отключали свет, деревья падали на машины, а проезжие части затапливало Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ночь с 22 на 23 июня в Свердловской области прошли ливень и гроза. Водители сообщали о нулевой видимости, затоплении проезжей части и поваленных деревьях на дорогах. URA.RU собрало самые яркие и интересные фото, видео и комментарии с места событий.

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