Свердловские бизнесмены из списка Forbes судятся с «Монеткой»

Компанией «УГМК-АГРО» в равных долях владеют гендиректор УГМК Андрей Козицын и президент холдинга Искандар Махмудов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ООО «УГМК-АГРО» подало исковое заявление в свердловский арбитраж с требованием взыскать с ООО «Элемент-Трейд» (юрлицо торговой сети «Монетка») 52 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте электронного правосудия. Гендиректор УГМК Андрей Козицын (50% в уставном капитале) и мажоритарный владелец УГМК Искандар Махмудов (50% в уставном капитале через московскую компанию «Виолан») являются в равных долях владельцами «УГМК-АГРО».

Исковое заявление от «УГМК-АГРО» было подано 18 июня. Сумма исковых требований — 52 392 рубля. На данный момент иск не принят к производству, а значит не назначено предварительное заседание по делу. Получить оперативные комментарии в пресс-службах компаний не удалось. Туда были отправлены запросы. Ответы получены на момент публикации не были.

Торговая сеть продовольственных магазинов «Монетка» была основана в 2001 году в Екатеринбурге. У компании открыто более 1600 магазинов, в том числе во всех регионах Большого Урала. По итогам 2020 года компания входит в тройку предприятий региона по выручке. ООО «УГМК-Агро» создано в октябре 2001 года для управления активами УГМК в сельском хозяйстве. В структуру агрохолдинга входит одно из крупнейших предприятий молочной индустрии Свердловской области — Верхнепышминский молочный завод.

Ранее URA.RU сообщало, что владельцы УГМК Андрей Козицын (28 место в российском рейтинге журнала Forbes за 2021 год) и Искандар Махмудов (19 место в российском рейтинге журнала Forbes за 2021 год) делят бизнес-активы. По данным источников агентства, за Махмудовым останутся активы, связанные с производством меди. При этом музеи, «УГМК-Агро», «УГМК-Здоровье», стройка и социальные проекты отойдут Козицыну. Перераспределение активов проходит на фоне трансформации холдинга, которую курирует директор по трансформации УГМК Джахангир Махмудов.