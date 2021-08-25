Глава Перми раскрыл тематику ледового городка к Новому году

Власти перми выбрали советскую тематику ледового городка к Новому году Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Ледовый городок в Перми, который планируется возвести на городской эспланаде к Новому году, будет выполнен в советской тематике. Об этом мэр Алексей Демкин рассказал во время прямого эфира, трансляция которого велась на его официальной станице во «Вконтакте».

«В этом году выбрана советская тематика — салат оливье, куранты и другие традиции нашего детства», — сказал Демкин, уточнив, что городок будет построен, если позволит эпидемиологическая ситуация. Помимо этого, к Новому году вновь будут организованы новогодние маршруты в районах города.

Также появятся новые световые инсталляции в виде фужеров с шампанским, снежной королевы и пегасов. Их установят на улице Революции, Комсомольском проспекте и кольце у Центрального рынка. В 2020 году власти отказались от строительства ледового городка на эспланаде из-за сложной эпидситуации по заболеваемости коронавирусом.