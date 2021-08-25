25 августа 2021

Глава Перми раскрыл тематику ледового городка к Новому году

© Служба новостей «URA.RU»
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Украшение города к Новому Году. Пермь, ледовый городок, новогодняя елка, новогодняя площадь, украшение города, новогоднее оформление
Власти перми выбрали советскую тематику ледового городка к Новому году Фото:

Ледовый городок в Перми, который планируется возвести на городской эспланаде к Новому году, будет выполнен в советской тематике. Об этом мэр Алексей Демкин рассказал во время прямого эфира, трансляция которого велась на его официальной станице во «Вконтакте».

«В этом году выбрана советская тематика — салат оливье, куранты и другие традиции нашего детства», — сказал Демкин, уточнив, что городок будет построен, если позволит эпидемиологическая ситуация. Помимо этого, к Новому году вновь будут организованы новогодние маршруты в районах города.

Также появятся новые световые инсталляции в виде фужеров с шампанским, снежной королевы и пегасов. Их установят на улице Революции, Комсомольском проспекте и кольце у Центрального рынка. В 2020 году власти отказались от строительства ледового городка на эспланаде из-за сложной эпидситуации по заболеваемости коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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