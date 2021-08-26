Летчик-герой Юсупов обратился к Куйвашеву с просьбой

Дамир Юсупов просил у губернатора построить новую школу в Полевском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Герой России, пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов попросил свердловского губернатора Евгения Куйвашева построить новую школу в одном из микрорайонов города Полевского, где живет летчик. Глава региона согласился и пообещал, что за следующие три года в области построят два десятка школ. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона.

Жители Полевского писали коллективное обращение к губернатору, требуя строительства новой школы в растущем микрорайоне Зеленый Бор. Проект утвердили еще в 2017 году, но строительство каждый год откладывается. Во время рабочей поездки в город Куйвашев выслушал жителей и поддержал их идею.

«Обеими руками — за новые школы. Я и сам готов подписаться под этим письмом. В ближайшие три года в области планируем построить 21 образовательный объект — школы и пристрои. Когда выбираем место строительства — смотрим два главных параметра: износ существующих зданий и прогноз по численности будущих учеников. Приоритет, конечно, растущим территориям. И Полевской — в их числе», — заявил Евгений Куйвашев.

Также губернатор затронул тему расселения аварийного жилья. Он уточнил, что в Свердловской области работа идет с опережением графика и власти готовы шагнуть дальше. По словам Куйвашева, будут расселены дома, признанные аварийными на 1 января 2021 года, — на эти цели выделено 45 млрд рублей из федерального бюджета.

Дамир Юсупов известен тем, что в августе 2019 года посадил авиалайнер Airbus A321, двигатели которого вышли из строя, на кукурузное поле в Подмосковье. Все находившиеся на борту 233 человека выжили. Указом президента РФ Юсупову было присвоено звание Героя России. В июле Куйвашев включил пилота в состав Общественной палаты Свердловской области.

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