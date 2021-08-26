Суд смягчил наказание свердловчанину, убившему двух человек в ДТП

Суд смягчил наказание Александру Бачурину по статье 64 УК РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Суд приговорил бизнесмена Александра Бачурина, который устроил смертельное ДТП в Екатеринбурге, к пяти годам колонии общего режима в соответствии со статьей о смягчении наказания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда Екатеринбурга.

«Александра Бачурина приговорили к пяти годам колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что обжаловать приговор возможно в течение десяти дней. В отношении Бачурина была применена статья 64 УК РФ «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление».

ДТП с участием бизнесмена произошло 8 марта. Бачурин, будучи пьяным, обгонял попутные машины по трамвайной линии и свернул на пешеходный переход, где сбил женщину с тележкой. После этого автомобиль влетел в троллейбусную опору и загорелся. Бизнесмена спасли случайные прохожие, но в машине заживо сгорела его жена — Надежда Мартьянова, генеральный директор и совладелец юридическо-экспертной компании «Росоценка».