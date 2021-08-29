В Москве избили девушку, испортившую плакаты «Единой России»

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На девушку напали на улице Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Москве избили местную жительницу Дарью Горбачеву, которая портила агитационные плакаты кандидатов от «Единой России». Об этом сообщила сама девушка. Она также уточнила, что в полиции на нее составили протокол о мелком хулиганстве.

«Нападение случилось вечером 28 августа, после того, как девушка нанесла смываемой краской знак кружок с перечеркнутой линией на одном из информационных стендов с фотографиями кандидатов в Госдуму от „Единой России“. Неизвестный мужчина схватил Горбачеву и потащил от дома со стендами, а когда она попыталась вырваться, ударил ее рукой по лицу», — сообщает издание ОВД-Инфо.

Горбачевой удалось вырваться из рук нападавшего и позвать на помощь. Мужчина скрылся с места преступления. Прохожие вызвали пострадавшей скорую помощь. В больнице ей наложили несколько швов. После чего девушка обратилась в полицию, чтобы написать заявление на избившего ее мужчину. Полицейские его приняли, но также составили на нее протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Пострадавшей пришлось выплатить штраф в 500 рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по г. Москве.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Центризбирком зарегистрировал списки 14 партий. Участие в выборах примут КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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