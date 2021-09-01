ФБК официально прекратил существование

ФБК был основан Алексеем Навальным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, признан властями РФ экстремисткой организацией, иноагентом, запрещен) официально прекратил свое существование. Об этом сообщается в Едином госреестре юридических лиц.

«Некоммерческая организация „Фонд борьбы с коррупцией“. Дата прекращения деятельности: 31.08.2021», — говорится на сайте ЕГРЮЛ.

ФБК был признан экстремистской организацией в начале августа. Организацию основал оппозиционер Алексей Навальный. Большинство соратников Навального уехали за границу и продолжают свою деятельность оттуда.