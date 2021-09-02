Немецкое издание Die Zeit опубликовало материал, в котором рассказало об итогах встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Одной из главных тем освещения стало заявление сторон по газопроводу «Северный поток — 2».
«США и Украина выступают против строительства газопровода, который будет доставлять газ из России в Германию в обход Украины. Якобы это угроза энергетической безопасности Европы», — сказано в
Немецкие пользователи начали активно комментировать заявление Байдена и Зеленского. «США обещают, что российский газ для ЕС и дальше будет прокачиваться через Украину. Что может быть абсурднее?», — написал пользователь «Knight who says NI». Пользователь no2 считает, что в таком случае газа через Украину тоже не будет. «Если „Северный поток — 2“ „падет“ из-за этой безумной энергетической политики и отношения к России со стороны Украины и США, то, вероятно, через Украину тоже не будет транзита газа», — отметил он. «Э-э, нет, это чушь собачья. Это угроза кошельку Украины и угроза интересам США. Конечно, они причитают из-за этого. Но это может не волновать Германию, так как в немецких интересах иметь трубопровод», — поделился своими мыслями пользователь Mel Mol.
Ранее Украина и США выступили против «Северного потока — 2», пишет «Царьград». Украина призвала ввести санкции против «Газпрома». В МИД РФ заявили о готовности обойтись без транзита газа через Украину, сообщает «Ридус».
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