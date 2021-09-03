03 сентября 2021
02 сентября 2021

В Челябинской области COVID впервые заразился школьник

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, дети, школьники, ученики
Случаев COVID среди школьников в области ранее не встречалось Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом среди школьников. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«С начала пандемии подтверждено 87 945 случаев заболевания. Из них 371 за минувшие сутки. Один из заболевших — школьник», — говорится в сообщении.

Из числа заразившихся умерло за минувшие сутки 22 человека. Из них 11 скончалась от ковидной пневмонии.

Ранее в Минпросвещения России заявили, что школы смогут продолжать обучение в очной форме только при соблюдении всех санитарных правил. Среди мер — соблюдение социальной дистанции, обработка рук и измерение температуры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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