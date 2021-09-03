В Челябинской области COVID впервые заразился школьник

Случаев COVID среди школьников в области ранее не встречалось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом среди школьников. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«С начала пандемии подтверждено 87 945 случаев заболевания. Из них 371 за минувшие сутки. Один из заболевших — школьник», — говорится в сообщении.

Из числа заразившихся умерло за минувшие сутки 22 человека. Из них 11 скончалась от ковидной пневмонии.

Ранее в Минпросвещения России заявили, что школы смогут продолжать обучение в очной форме только при соблюдении всех санитарных правил. Среди мер — соблюдение социальной дистанции, обработка рук и измерение температуры.