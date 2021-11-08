Во Внуково задержали россиян, проглотивших килограмм кокаина

Наркокурьеры перевозили запрещенные вещества в собственных желудках Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В московском аэропорту Внуково задержали двоих россиян, проглотивших почти килограмм кокаина. Они прибыли из Бразилии, говорится на сайте Федеральной таможенной службы.

Наркотики нашли при проверке пассажиров прибывшего рейса Стамбул—Москва. Во время прохождения рентгена у двоих из них нашли посторонние предметы в желудке.

«В стационаре из полости желудка задержанных было извлечено 100 контейнеров цилиндрической формы, содержащих порошкообразное вещество. Проведенный таможенниками экспресс-анализ (наркотест) дал положительную реакцию на кокаин. Общая масса наркотика составила 961 грамм», — сообщается на сайте ФТС.

По этому факту возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Оба мужчины уже были судимы за совершение особо тяжких преступлений.