Врач раскрыл, как защититься от «дельты» с низким уровнем антител

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Дельта — боле заразный штамм коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Гражданам с низким уровнем антител (ниже 300 единиц) не нужно делать прививку, чтобы избежать заражения новым штаммом. Этого количества достаточно, чтобы защититься от коронавирусной инфекции. Такой информацией поделился врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Чтобы защититься от первоначального штамма, достаточно было 150 антител. Появился более активный и более заразный штамм [дельта] — и титр нужен еще выше. Большинство людей вырабатывают этот необходимый уровень (300 единиц) после вакцинации», — сказал вирусолог в беседе с изданием Life.

Однако, по его словам, если уровень ниже, вакцинироваться все равно не стоит. Лучше сделать это через какое-то время, уточнил врач.

«Это не означает, что человек, у которого 50 или 100 антител, будет болеть тяжело коронавирусом. У него может быть меньше антител, но они будут качественнее. И идти срочно ревакцинироваться не надо — раньше чем через полгода это не имеет смысла», — заключил Тимаков.

Ранее вирусолог заявлял, что коронавирус часто поражает легкие, печень, эндотелий сосудов и кишечник. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование. По его словам, печень стоит на третьем месте по поражению при коронавирусной инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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