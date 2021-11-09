09 ноября 2021
08 ноября 2021

В больницах ХМАО усилили охрану после инцидента со стрельбой

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижневартовская детская клиническая окружная больница. Нижневартовск, нижневартовская детская клиническая окружная больница
В больницах ХМАО ввели антитеррористические протоколы после инцидента со стрельбой Фото:

В больницах ХМАО усилят охранные мероприятия после несчастного случая в Нижневартовской детской клинической окружной больницы, где ребенок случайно выстрелил в себя из травматического пистолета. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.

«Департаментом изданы и доведены для исполнения медицинскими организациями, подведомственными Департаменту, приказы. Приказами предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов медицинских организаций», — сказано в ответе окружного департамента.

Также по факту несчастного случая проводится проверка в отношении главврача Дениса Третьякова. «В ходе проверки комиссией департамента будут исследованы все обстоятельства по факту несчастного случая. По результатам выводов следственных органов, а также результатов проверки будет принято решение о применении (или не применении) дисциплинарного взыскания», — сказали в депздраве.

Ранее URA.RU писало, что силовики устроили проверку в больнице. По словам источника, их интересовало, как дедушка ребенка смог пронести в отделение больницы оружие.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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