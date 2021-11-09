09 ноября 2021

Студентам УрФУ начали раздавать интернет 5G

© Служба новостей «URA.RU»
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Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон
Студенты УрФУ смогут пользоваться 5G для разработки дронов Фото:

Для студентов и преподавателей Уральского федерального университета (УрФУ) провели сеть 5G для создания учебных проектов и развития новых технологий в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

«Первая пользовательская зона 5G развернута МТС в одном из корпусов УрФУ», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте компании. Тестовая зона открыта на улице Тургенева, 4.

Пользоваться сетью смогут те, чьи устройства поддерживают соответствующую частоту. Интернет на высокой скорости будет доступен не только преподавателям и аспирантам, но и всем студентам. Это позволит разрабатывать технологически сложных дронов и роботов. Кроме этого, связь 5G поспособствует разработке технологий умного дома и умного города в Екатеринбурге.

Внедрение системы 5G в России стартовало с 2017 года. Тестовые зоны появляются в разных регионах РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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