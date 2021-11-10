Как будут работать QR-коды в общественном транспорте РФ

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Аэропорт Шереметьево, терминал
В России могут ввести QR-коды в самолетах и поездах Фото:
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Российские власти обсуждают техническую возможность введения системы QR-кодов в самолетах и поездах. По словам источника в транспортной отрасли, введение этой системы планируется в два этапа.

«Для начала с середины ноября транспортные компании обяжут проверять электронные сертификаты пассажиров. Исключение сделают только для медотводов», — сказал источник telegram-каналу «Baza». Отмечается, что проверку кодов могут ввести только в январе.

Дальше, по словам источника, система проверки QR-кодов ужесточится. «Коды начнут проверять уже при оформлении и покупке билетов по интернету или в офлайн-формате», — уточнил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Это прерогатива правительства, уточнил представитель Кремля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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