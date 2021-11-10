Биологи рассказали о влиянии пальмового масла на развитие рака

Высокие концентрации жирных кислот в составе пальмового масла повышают риск развития рака. Об этом заявили биологи из Института науки и технологий в Барселоне (Испания).
В рамках эксперимента было проверено воздействие высокими концентрациями жирных кислот пальмового масла на раковые клетки человека, после чего их подсаживали к мышцам, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на журнал Nature. В результате исследования одна из жирных кислот, называемая пальмитиновой, стала причиной развития метастаз рака ротовой полости у кожи и грызунов.
Отмечается, что вещество не влияло на появление самой опухоли. Другие жирные кислоты пальмового масла — Омега-9 и Омега-6 не показали такого эффекта. В планах исследователей начать клинические испытания новых методов лечения рака, которые будут основаны на сделанном открытии.
Ранее сообщалось, что телеведущий, врач Александр Мясников заявил, что многие россияне страдают от избыточного веса из-за употребления продуктов, содержащих большое количество сахара и пальмового масла. Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, которые следует исключить из рациона на время постковидного синдрома, в том числе пальмовое масло. Онкологи нашли новый способ лечения рака с помощью паразитов. В Минздраве предупредили о смертельных последствиях употребления Омега-3.
Подписывайтесь на URA.RU в