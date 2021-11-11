В ХМАО работникам «Газпрома» повысили зарплату

Зарплата офисных работников «дочек» «Газпрома» увеличилась на 15% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Зарплата офисных работников дочерних предприятий «Газпрома» с октября повышена на 15%. Информация об этом содержится в ноябрьском выпуске корпоративной газеты «Сибирский газовик» компании «Газпром трансгаз Сургут».

«С 1 октября текущего года по приказу председателя правления Алексея Миллера на 15% увеличена заработная плата руководителей, специалистов и служащих в дочерних подразделениях ПАО „Газпром“ основных видов деятельности», — говорится в материале газеты. Корпоративное издание также уточняет, что в 2019 году 15% прибавку к зарплате получил рабочий персонал «Газпром трансгаз Сургута».

В заметке сказано, что в четвертом квартале этого года рабочий персонал компании также должен ждать премии. После того, как были подняты зарплаты офисным работникам, руководителям филиалов предприятия рекомендовано направить фонды материального стимулирования на выплаты премий рабочим.

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