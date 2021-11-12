Дерипаска расхвалил Грефа в праздник Сбера

Сбербанку исполнилось 180 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский предприниматель Олег Дерипаска поздравил Сбербанк со 180-летием и высоко отметил эффективное управление Германа Грефа банком и успешное развитие экосистемы Сбера. Свое поздравление он опубликовал в telegram-канале.

«Я думаю, всем нам повезло, что именно Герман Греф с его неуемной энергией, жаждой нового знания, страстью к инновациям, к трансформации руководимых им структур и бесконечной ориентацией на клиента, конечного потребителя, стоит во главе Сбера», — пишет Дерипаска. Предприниматель заявил, что быть во главе инвестиционного развития в наше время тяжело, так как приходится сталкиваться с огромной конкуренцией по всему миру.

Дерипаска отметил, что развитие приложения «Сбербанк онлайн», а также экосистемы и платформы способствовало продвижению банка далеко вперед. «Это явно отличается от подходов ЦБ по устаревшим лекалам, от которых уже давно отказались в мире!» — восклицает предприниматель.

Ранее журналисты разоблачили секретные офшоры Германа Грефа. Глава Сбербанка мог являться владельцем сингапурской офшорной компании Angelus Trust, об этом говорится в материалах «Досье Пандоры», опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Утверждается, что офшор, связанный с Грефом, был создан для управления семейными активами более чем на 55 миллионов долларов. Однако позже он был ликвидирован.