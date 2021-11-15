В ХМАО пьяная женщина избила полицейского рулоном обоев

Пьяная жительница Березовского района ХМАО избила полицейского рулоном обоев. Теперь в отношении югорчанки возбуждено уголовное дело по статье за нападение на представителя власти.
«По версии следствия, подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вызвала участкового, поскольку обнаружила в своей квартире подозрительные предметы. Действия участкового вызвали у нее недовольство, и она нанесла несколько ударов рулоном обоев по телу представителя власти», — сообщили в следственном управлении Следственного комитета по ХМАО.
В СУ СК РФ по ХМАО также сообщили, что силовика женщина била не только обоями, но и «другими подручными предметами». В силовом ведомстве отмечают, что женщине 56 лет и ей грозит крупный штраф либо арест. Именно такое наказание подразумевается санкциями ч.1 статьи 318 УК РФ. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
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