Глава украинской разведки назвал дату нападения России

Россия начнет свое вторжение с авиационных и артиллерийских ударов, считает Кирилл Буданов Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россия сосредоточила около границы с Украиной почти 100 тысяч солдат и готовится напасть на Украину в конце января 2022 года. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в разговоре с журналом Military Times.

«У России более 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля. План вторжения такой: авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки и высадка воздушного десанта на востоке Украины, десантные атаки в Одессе и Мариуполе плюс вторжение через соседнюю Белоруссию», — передает «Ридус» слова Буданова.

Глава разведки отметил, что Украина надеется на помощь со стороны США. «Ни у одной страны, кроме Украины, нет открытой войны с Россией. А у нас уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше», — заключил Буданов.

Ранее Украина получила четвертый транш военной помощи от США. На территорию страны было доставлено 80 тонн боеприпасов. Также Украина получила от американцев 60 млн долларов.