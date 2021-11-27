Жительницы Подмосковья жалуются на необычного маньяка

Неизвестный мужчина настойчиво пытается познакомиться с жительницами Подмосковья и зовет их к себе в гости Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительницы подмосковных городов Лыткарино и Люберцы пожаловались на мужчину, который пытается «найти себе жену» и поэтому пристает к местным девушкам. По словам очевидцев, неизвестный пытается узнать номер телефона и зовет женщин к себе домой. При этом не сообщается ни об одном случае насилия со стороны неизвестного.

«Мужчина лет 35-40 пытается „найти себе жену“. У него светлые волосы и светлые глаза, худое лицо, доброжелательный голос, черная куртка и серая шапка. Работает на складе в Люберцах. Постоянно знакомится с девушками, пытается настойчиво узнать номер телефона и не отстает. Даже если у вас есть парень или муж, говорит, что будете изменять с ним. Зовет к себе домой, пытается узнать, куда вы ходите», — цитирует одну из местных жительниц «Подмосковье сегодня».

По словам женщины, многие девушки не хотят знакомиться с мужчиной. Некоторые кричат, когда неизвестный упорно пытается продолжить разговор. Жительница Подмосковья сообщила, что начала носить с собой перцовый баллончик с тех пор, как мужчина попытался познакомиться с ней в общественном транспорте. Она не стала ему грубить, поскольку неизвестный заявил, что часто видит ее в городе.

Другие жительницы Подмосковья признались, что тоже сталкивались с этим человеком. Некоторые рассказывали, что мужчина пытается познакомиться с ними на протяжении пяти лет. Женщины предполагают, что у неизвестного есть психические отклонения.

Член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй посоветовала местным жителям обратиться с коллективным заявлением в прокуратуру. Так они смогут добиться принудительной госпитализации мужчины и признания его недееспособным.