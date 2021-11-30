Путин пообещал ответить на угрозы Украины

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Путин пообещал ответить возможное появление на территории Украины ударных комплексов Фото:
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Война на Украине

О вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года, однако этого не случилось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет».

«Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия, 5 минут, мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам там угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас», — сказал Путин.

Он отметил, что если России удастся наладить отношения с Украиной, то все будет хорошо. Глава государства выразил надежду, что до негативных последствий не дойдет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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