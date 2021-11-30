Путин пообещал ответить на угрозы Украины

Путин пообещал ответить возможное появление на территории Украины ударных комплексов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

О вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года, однако этого не случилось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет».

«Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия, 5 минут, мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам там угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас», — сказал Путин.

Он отметил, что если России удастся наладить отношения с Украиной, то все будет хорошо. Глава государства выразил надежду, что до негативных последствий не дойдет.