Челябинское правительство покинет ключевой руководитель

Виталий Шиков (справа) перейдет в штат избиркома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник управления по внутренней политике (УВП) Челябинской области перейдет в новый состав облизбиркома на штатную должность. Об этом URA.RU сообщил источник в «Единой России», партии, выдвинувшей Шикова в комиссию. Это означает, что Шиков покинет УВП, которым руководит более девяти лет.

«Занятость в облизбиркоме потребует от Шикова, а его планируют привлечь к работе с территориями, много времени. Совмещать основную работу и общественную будет сложно. Поэтому Шиков перейдет в избирком на штатную должность», — рассказал инсайдер.

Шиков от комментариев по поводу своей будущей работы воздерживается. Вице-губернатор Антолий Векшин, отвечающий за работу политблока, заявил URA.RU, что окончательное решение будет за губернатором Алексеем Текслером.

Шиков отвечает в челябинском правительстве за муниципалитеты с 2010 года. Он начинал как руководитель управления по работе с территориями, которое в 2012 году было преобразовано в управление по внутренней политике. В новый состав облизбиркома он войдет от ЕР по квоте губернатора, в которую вошли семь человек. Еще семерых членов будущей комиссии утвердило заксобрание региона.

Ранее стало известно, что в правительстве региона идут консультации по поиску нового руководителя УВП, который возглавит ведомство, если Шиков покинет свой пост. В новом составе комиссия соберется 9 декабря, когда истекут полномочия нынешнего избиркома. Ожидается, что комиссию возглавит Евгений Голицын, который сейчас занимает пост вице-губернатора.