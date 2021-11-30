Росздравнадзор разнес свердловский минздрав за жалобы пациентов

Надзорное ведомство обнаружило много необработанных жалоб от пациентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская область находится в красной зоне по количеству неотработанных жалоб на качество медицинского обслуживания населения. Такие данные были озвучены на квартальной коллегии в минздраве региона, которая прошла 1 декабря, сообщает URA.RU источник, близкий к медицинским кругам.

«На коллегии было больше сотни высокопоставленных медиков. Выступала [глава свердловского Росздравнадзора Наталья] Зильбер. Она заявила, что наш регион находится в красной зоне по количеству неотработанных жалоб на качество медицинского обслуживания населения. После этого удалилась с коллегии», — рассказывает URA.RU источник.

По его данным, на коллегии также присутствовали заместитель министра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин, а также директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин. Комментариев от пресс-службы регионального минздрава на момент публикации не имеется, запрос пресс-секретарю ведомства Константину Шестакову отправлен в мессенджер.