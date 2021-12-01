Гостей развлекали музыканты Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свердловская элита вечером 1 декабря собралась в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо», чтобы отметить его десятилетие. Со стороны Екатеринбурга на мероприятии был глава Алексей Орлов, со стороны региона — замгубернатора Дмитрий Ионин, передает корреспондент URA.RU.

«В 2019 году лично президент России Владимир Путин открывал конгресс-центр, который признан самым современным в нашей стране. „Экспо-Екатеринбург“ стал лицом Свердловской области. Его знают ни только в России, но и во всем мире», — отметил Ионин.

Мэр Орлов обратил внимание, что «Екатеринбург-Экспо» является доказательством высоких стандартов, которым отвечает инфраструктура Екатеринбурга. «За 10 лет существования „Екатеринбург-Экспо“ стал местом притяжения ключевых деловых партнеров», — заявил мэр.

Гостей праздничным вечером развлекали музыканты: участник шоу «Голос» на «Первом канале» Максим Юдин и саксофонист-виртуоза Игорь Бутман. Среди гостей были замечены митрополит Евгений Кульберг, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино.

«Екатеринбург-Экспо» является самым масштабным и современным выставочным комплексом Урала. В состав выставочного центра входят четыре павильона и построенный в 2019 году конгресс-центр.

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU