01 декабря 2021

Для свердловских VIP устроили шикарный прием. Были Бутман и участник шоу «Голос»

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспо
Гостей развлекали музыканты Фото:

Свердловская элита вечером 1 декабря собралась в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо», чтобы отметить его десятилетие. Со стороны Екатеринбурга на мероприятии был глава Алексей Орлов, со стороны региона — замгубернатора Дмитрий Ионин, передает корреспондент URA.RU.

«В 2019 году лично президент России Владимир Путин открывал конгресс-центр, который признан самым современным в нашей стране. „Экспо-Екатеринбург“ стал лицом Свердловской области. Его знают ни только в России, но и во всем мире», — отметил Ионин.

Мэр Орлов обратил внимание, что «Екатеринбург-Экспо» является доказательством высоких стандартов, которым отвечает инфраструктура Екатеринбурга. «За 10 лет существования „Екатеринбург-Экспо“ стал местом притяжения ключевых деловых партнеров», — заявил мэр.

Гостей праздничным вечером развлекали музыканты: участник шоу «Голос» на «Первом канале» Максим Юдин и саксофонист-виртуоза Игорь Бутман. Среди гостей были замечены митрополит Евгений Кульберг, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино.

«Екатеринбург-Экспо» является самым масштабным и современным выставочным комплексом Урала. В состав выставочного центра входят четыре павильона и построенный в 2019 году конгресс-центр.

Экспо
Фото:
Экспо
Фото:
Экспо
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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