Губернатору Куйвашеву облегчили переизбрание на новый срок

Евгений Куйвашев получил возможность подключить к выборной кампании федеральный ресурс партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил свои шансы на переизбрание в 2022 году, попав в Высший совет «Единой России». По словам источника URA.RU в областной власти, это позволит главе региона подключить к кампании не только местный, но и федеральный ресурс партии.

«Для губернатора решать политические задачи [по линии „Единой России“] стало значительно легче. Это намеренно сделано перед выборами [губернатора в 2022 году]», — поделился собеседник в резиденции Куйвашева. Он также напомнил, что глава региона укрепил свой тандем с полпредом Владимиром Якушевым — тот тоже был включен в Высший совет.

С этой версией согласился политолог Анатолий Гагарин. По его мнению, теперь вес Куйвашева как партийного деятеля усилился до федерального значения. «Сейчас это позволит ему усилить свои позиции в политическом русле. И кампанию в 2022 году он будет проводить, опираясь на весь ресурс партии», — отметил Гагарин.

Однако директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков, работавший в «Единой России», призвал не переоценивать включение Куйвашева в Высший совет: «Это показатель вхождения в некую политическую иерархию. Но для губернаторов это не самое знаковое назначение».

Евгений Куйвашев был включен в Высший совет «Единой России» на XX съезде партии 4 декабря. В совете — 100 человек, в том числе полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Накануне стало известно о том, что свердловский губернатор возглавил региональное отделение партии. В связи с чем источники URA.RU пришли к выводу, что Куйвашев получил от Кремля подтверждение о выдвижении на третий срок в 2022 году.