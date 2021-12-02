В выходные Пермский край ожидают гололед и морозы

03 декабря 2021 в 13:00 Размер текста - 17 +

В воскресенье ожидается резкое похолодание и образование гололеда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В выходные в Пермском крае ожидается крайне неустойчивая погода. В субботу в крае будет потепление и плюсовая температура, а в воскресенье — резкое похолодание и гололед. О прогнозе сообщается на сайте ГИС-центра ПГНИУ. «Утром в воскресенье на большей части края температура воздуха ожидается в пределах -1…-5 градусов, на дорогах образуется гололедица. Днем в воскресенье сначала резко похолодает на северо-западе, а затем и в центральных районах», — сообщает ГИС-центр. Днем в субботу в регионе будет тепло, и пройдут небольшие осадки. Во второй половине дня возможно потепление до +3 градусов, что обновит тепловой рекорд (предыдущий в +2,5 градуса был установлен в 1961 году), однако на севере края оттепель будет не такой сильной и длительной. Также в северной части края ожидаются обильные осадки (может выпасть до 25% месячной нормы). В воскресенье на большей территории региона температура воздуха составит до -5 градусов, также ожидается образование гололеда. Днем начнется резкое похолодание: вечером в Перми температура опустится до -12, -14 градусов, а на северо-западе края до -20 градусов. В ночь на понедельник возможно похолодание до -20 градусов в Перми и до -28 на севере края. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В выходные в Пермском крае ожидается крайне неустойчивая погода. В субботу в крае будет потепление и плюсовая температура, а в воскресенье — резкое похолодание и гололед. О прогнозе сообщается на сайте ГИС-центра ПГНИУ. «Утром в воскресенье на большей части края температура воздуха ожидается в пределах -1…-5 градусов, на дорогах образуется гололедица. Днем в воскресенье сначала резко похолодает на северо-западе, а затем и в центральных районах», — сообщает ГИС-центр. Днем в субботу в регионе будет тепло, и пройдут небольшие осадки. Во второй половине дня возможно потепление до +3 градусов, что обновит тепловой рекорд (предыдущий в +2,5 градуса был установлен в 1961 году), однако на севере края оттепель будет не такой сильной и длительной. Также в северной части края ожидаются обильные осадки (может выпасть до 25% месячной нормы). В воскресенье на большей территории региона температура воздуха составит до -5 градусов, также ожидается образование гололеда. Днем начнется резкое похолодание: вечером в Перми температура опустится до -12, -14 градусов, а на северо-западе края до -20 градусов. В ночь на понедельник возможно похолодание до -20 градусов в Перми и до -28 на севере края.