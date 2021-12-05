В Бразилии по ошибке «проверили» вакцину от COVID на младенцах 06 декабря 2021 в 05:41 Размер текста - 17 + Pfizer рекомендовала госпитализировать детей для постоянного наблюдения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В прививочном пункте бразильского города Сорокаба по ошибке вакцинировали двух младенцев от COVID-19. Об этом сообщает портал UOL. Из-за ошибки медсестры двум младенцам была введена вакцина от коронавируса Pfizer вместо комбинированной вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа B, сообщает портал UOL. Дети были госпитализированы с признаками лихорадки к вечеру следующего дня. Фармацевтическая компания Pfizer рекомендовала госпитализировать младенцев на неделю, для того, чтобы регулярно делать электрокардиограмму, эхокардиограмму и брать анализ крови каждые двое суток. В бразильском Минздраве сообщили, что ранее похожие ситуации происходили и сопровождались такими же симптомами лихорадки. Ранее сообщалось, что ученые предупредили о новом опасном последствии коронавируса для младенцев. Заболевание ковидом во время беременности может привести к тяжелым последствиям для ребенка. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В прививочном пункте бразильского города Сорокаба по ошибке вакцинировали двух младенцев от COVID-19. Об этом сообщает портал UOL. Из-за ошибки медсестры двум младенцам была введена вакцина от коронавируса Pfizer вместо комбинированной вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа B, сообщает портал UOL. Дети были госпитализированы с признаками лихорадки к вечеру следующего дня. Фармацевтическая компания Pfizer рекомендовала госпитализировать младенцев на неделю, для того, чтобы регулярно делать электрокардиограмму, эхокардиограмму и брать анализ крови каждые двое суток. В бразильском Минздраве сообщили, что ранее похожие ситуации происходили и сопровождались такими же симптомами лихорадки. Ранее сообщалось, что ученые предупредили о новом опасном последствии коронавируса для младенцев. Заболевание ковидом во время беременности может привести к тяжелым последствиям для ребенка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям