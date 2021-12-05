05 декабря 2021

В Бразилии по ошибке «проверили» вакцину от COVID на младенцах

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Pfizer рекомендовала госпитализировать детей для постоянного наблюдения Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В прививочном пункте бразильского города Сорокаба по ошибке вакцинировали двух младенцев от COVID-19. Об этом сообщает портал UOL.

Из-за ошибки медсестры двум младенцам была введена вакцина от коронавируса Pfizer вместо комбинированной вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа B, сообщает портал UOL. Дети были госпитализированы с признаками лихорадки к вечеру следующего дня.

Фармацевтическая компания Pfizer рекомендовала госпитализировать младенцев на неделю, для того, чтобы регулярно делать электрокардиограмму, эхокардиограмму и брать анализ крови каждые двое суток. В бразильском Минздраве сообщили, что ранее похожие ситуации происходили и сопровождались такими же симптомами лихорадки.

Ранее сообщалось, что ученые предупредили о новом опасном последствии коронавируса для младенцев. Заболевание ковидом во время беременности может привести к тяжелым последствиям для ребенка.

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В прививочном пункте бразильского города Сорокаба по ошибке вакцинировали двух младенцев от COVID-19. Об этом сообщает портал UOL. Из-за ошибки медсестры двум младенцам была введена вакцина от коронавируса Pfizer вместо комбинированной вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа B, сообщает портал UOL. Дети были госпитализированы с признаками лихорадки к вечеру следующего дня. Фармацевтическая компания Pfizer рекомендовала госпитализировать младенцев на неделю, для того, чтобы регулярно делать электрокардиограмму, эхокардиограмму и брать анализ крови каждые двое суток. В бразильском Минздраве сообщили, что ранее похожие ситуации происходили и сопровождались такими же симптомами лихорадки. Ранее сообщалось, что ученые предупредили о новом опасном последствии коронавируса для младенцев. Заболевание ковидом во время беременности может привести к тяжелым последствиям для ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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