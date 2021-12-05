В Бразилии по ошибке «проверили» вакцину от COVID на младенцах

В прививочном пункте бразильского города Сорокаба по ошибке вакцинировали двух младенцев от COVID-19. Об этом сообщает портал UOL.
Из-за ошибки медсестры двум младенцам была введена вакцина от коронавируса Pfizer вместо комбинированной вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа B, сообщает портал UOL. Дети были госпитализированы с признаками лихорадки к вечеру следующего дня.
Фармацевтическая компания Pfizer рекомендовала госпитализировать младенцев на неделю, для того, чтобы регулярно делать электрокардиограмму, эхокардиограмму и брать анализ крови каждые двое суток. В бразильском Минздраве сообщили, что ранее похожие ситуации происходили и сопровождались такими же симптомами лихорадки.
Ранее сообщалось, что ученые предупредили о новом опасном последствии коронавируса для младенцев. Заболевание ковидом во время беременности может привести к тяжелым последствиям для ребенка.
В прививочном пункте бразильского города Сорокаба по ошибке вакцинировали двух младенцев от COVID-19. Об этом сообщает портал UOL. Из-за ошибки медсестры двум младенцам была введена вакцина от коронавируса Pfizer вместо комбинированной вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа B, сообщает портал UOL. Дети были госпитализированы с признаками лихорадки к вечеру следующего дня. Фармацевтическая компания Pfizer рекомендовала госпитализировать младенцев на неделю, для того, чтобы регулярно делать электрокардиограмму, эхокардиограмму и брать анализ крови каждые двое суток. В бразильском Минздраве сообщили, что ранее похожие ситуации происходили и сопровождались такими же симптомами лихорадки. Ранее сообщалось, что ученые предупредили о новом опасном последствии коронавируса для младенцев. Заболевание ковидом во время беременности может привести к тяжелым последствиям для ребенка.