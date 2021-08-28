Ученые предупредили о новой опасности COVID для младенцев

Заболевание коронавирусом при беременности может привести к тяжелым последствиям для младенца. Например, тяжелому пороку глаза, задержке развития и преждевременным родам, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Был описан случай эмбриопатии, проявившийся тяжелым пороком развития глаза, связанный с заболеванием COVID-19 матери на пятой и шестой неделях эмбрионального развития. Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности», — поделилась санитарный врач с РИА «Новости».
Среди других последствий COVID-19 Пшеничная назвала задержку развития младенца и преждевременные роды. Также гипоксия у беременных, которая наблюдается в тяжелых случаях инфекции, в дальнейшем может оказать влияние на развитие ребенка.
Ранее в Минздраве рассказали, что прививку от коронавируса лучше ставить после 22 недели беременности. Поскольку у женщин, которые вынашивают плод, чаще проявляются тяжелые случаи инфекции, уточняет телеканал 360.
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