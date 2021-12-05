Челябинцы попали в топ-3 самых скупых на новогодние подарки

По данным исследования, челябинцы планируют потратить на подарки 12 500 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Челябинцы рассказали, сколько планируют потратить денег на новогодние подарки. Согласно исследованию портала SuperJob, в среднем жители Челябинска планируют потратить на подарки 12 500 рублей, занимая третье место с конца в рейтинге.

«В Челябинске бюджет на новогодние подарки составил 12 500 рублей. Это один из самых экономных бюджетов. Меньше на подарки планируют потратить только в Новосибирске (12 300 рублей) и Самаре (12 200 рублей)», — говорится в исследовании.

Эксперты портала отмечают, что по сравнению с прошлым годом планируемые расходы на новогодние подарки выросли, но пока они чуть меньше, чем до пандемии. В 2019 году жители Челябинска планировали потратить на подарки 13 300 рублей.

Ранее на портале было опубликовано исследование, по результатам которого выяснили, что на новогодние праздники жители Челябинска планируют потратить 17 400 рублей. Это без учета покупки подарков. Теперь, учитывая прошлое исследование, можно сделать вывод, что на празднование Нового года челябинцы планируют потратить 29 900 рублей.