29 ноября 2021

Челябинцы назвали сумму, которой им хватит на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние расходы челябинцев продолжают расти третий год подряд Фото:

Жители Челябинска определились с суммой, которой им хватит, чтобы комфортно провести новогодние праздники. По данным портала SuperJob, челябинцам в праздники будет достаточно 17 400 рублей.

«В среднем челябинцы планируют потратить в новогодние дни 17 400 рублей на одного человека без учета подарков. Это чуть больше, чем в 2020 году и по сравнению с доковидными временами», — говорится в исследовании.

Специалисты портала отмечают, что новогодний бюджет в Челябинске на 2022 год почти вышел на уровень доковидного периода. На новогодние праздники в 2019 году челябинцы в среднем планировали потратить 17 300 рублей.

В Перми жителям на празднование Нового года достаточно 16 500 рублей. Эта сумма меньше, чем в предыдущем году, на 400 рублей, и еще меньше, чем в 2019 году — на 2,3 тыс. рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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