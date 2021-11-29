Челябинцы назвали сумму, которой им хватит на Новый год

Новогодние расходы челябинцев продолжают расти третий год подряд Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Челябинска определились с суммой, которой им хватит, чтобы комфортно провести новогодние праздники. По данным портала SuperJob, челябинцам в праздники будет достаточно 17 400 рублей.

«В среднем челябинцы планируют потратить в новогодние дни 17 400 рублей на одного человека без учета подарков. Это чуть больше, чем в 2020 году и по сравнению с доковидными временами», — говорится в исследовании.

Специалисты портала отмечают, что новогодний бюджет в Челябинске на 2022 год почти вышел на уровень доковидного периода. На новогодние праздники в 2019 году челябинцы в среднем планировали потратить 17 300 рублей.

В Перми жителям на празднование Нового года достаточно 16 500 рублей. Эта сумма меньше, чем в предыдущем году, на 400 рублей, и еще меньше, чем в 2019 году — на 2,3 тыс. рублей.