Мэр Нижневартовска остался без важного поста в «Единой Росси»

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко пока не будет возглавлять местное отделение ЕР Фото: Катерина Абдулова

Главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко пока решили не доверять пост секретаря местного отделения «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Кощенко пока не будет назначен секретарем местного отделения ЕР. Хотя обычно это происходит, когда выбирается новый градоначальник. Этот функционал по-прежнему останется на экс-спикере городской думы Максиме Клеце», — сообщил инсайдер.

Сам Клец в разговоре с URA.RU не стал исключать вероятность того, что он продолжит возглавлять нижневартовское отделение партии. «Все зависит от решения партийной конференции, которая пройдет в ХМАО в январе», — резюмировал экс-спикер гордумы. При этом он заявил, что не собирается уезжать из Нижневартовска, о чем раньше сообщали источники из окружения Клеца.

Источник URA.RU из городского истеблишмента объяснил URA.RU логику партийной конструкции в руководстве Нижневартовска. «Случай с Нижневартовском в некотором роде уникальный. Клец — суперопытный партийный функционер. Региональное руководство ЕР пока не готово менять его на Кощенко, у которого минимальный партийный опыт. Смена возможна, но со временем. В нынешних раскладах Клец понятней для ЕР в ХМАО», — считает инсайдер. Он также уточнил, что Кощенко вступил в «Единую России» лишь минувшей осенью.

В мэрии Нижневартовска не стали комментировать информацию инсайдера агентства о том, что Кощенко не получит должность секретаря местного политсовета. Там лишь напомнили, что бывший мэр — Василий Тихонов тоже не был секретарем местного отделения ЕР «и это не мешало реализации совместных общегородских и общепартийных проектов и мероприятий».

Депутаты городской думы единогласно выбрали Кощенко мэром Нижневартовска 3 декабря. Он исполнял обязанности градоначальника с мая, после отставки предыдущего главы города — Василия Тихонова.