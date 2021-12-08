Сын легендарного политолога из США предложил нанести удар по РФ

09 декабря 2021 в 10:52 Размер текста - 17 +

Ян Бжезинский предложил действовать комплексно и совместить экономические санкции с военными шагами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший заместитель помощника министра обороны США, сын одного из ведущих идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского Ян предложил Западу нанести предупредительный удар по России. В частности, отключить Москву от системы SWIFT и задержать платежи за поставки нефти и газа. «Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — заявил Ян Бжезинский в эфире youtube-канала Open Ukraine. По мнению заместителя помощника главы Пентагона, эти шаги продемонстрируют, что угрозы введения серьезных экономических санкций в отношении России реальны. Бжезинский также предложил Западу действовать комплексно и предпринять «некоторые серьезные военные шаги» для сдерживания Москвы. Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США планируют отключить Россию от системы SWIFT в случае ее вторжения на Украину. Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился, что в США пойдут на этот шаг. По его словам, отключение России от SWIFT грозит экономическими потерями для многих стран, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что сообщение CNN было «уткой», однако все-таки отметил «пристрастие американской стороны к санкционным упражнениям», передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший заместитель помощника министра обороны США, сын одного из ведущих идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского Ян предложил Западу нанести предупредительный удар по России. В частности, отключить Москву от системы SWIFT и задержать платежи за поставки нефти и газа. «Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — заявил Ян Бжезинский в эфире youtube-канала Open Ukraine. По мнению заместителя помощника главы Пентагона, эти шаги продемонстрируют, что угрозы введения серьезных экономических санкций в отношении России реальны. Бжезинский также предложил Западу действовать комплексно и предпринять «некоторые серьезные военные шаги» для сдерживания Москвы. Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США планируют отключить Россию от системы SWIFT в случае ее вторжения на Украину. Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился, что в США пойдут на этот шаг. По его словам, отключение России от SWIFT грозит экономическими потерями для многих стран, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что сообщение CNN было «уткой», однако все-таки отметил «пристрастие американской стороны к санкционным упражнениям», передает RT.