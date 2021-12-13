Пермским депутатам-оппозиционерам урезали зарплаты

Коммунистов «оштрафовали» за поведение на заседаниях Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Депутаты заксобрания Пермского края от партии КПРФ, работающие на постоянной основе, пожаловались на низкие зарплаты. Об этом сообщила секретарь крайкома партии, вице-спикер законодательного собрания Ксения Айтакова.

«У депутатов фракции было недовольство по поводу оплаты их труда. Скорее всего, депутатам перевели „голый“ оклад. Но я не знаю, как начисляется зарплата, поэтому предложила обратиться к председателю заксобрания либо в кадровую службу», — сообщила Айтакова изданию «Коммерсант-Прикамье».

Ксения Айтакова не ответила на звонки корреспондента URA.RU. Помимо нее, зарплату в краевом парламенте получают также депутаты Игорь Малых, Владимир Мальчиков и руководитель фракции коммунистов Анна Баранова.

У Игоря Малых претензий к зарплате нет. «Мы устроились в середине ноября, полмесяца отработали только, — заявил он. — Что положено, то положено». Анна Баранова от комментариев отказалась, попросив связаться с пресс-службой заксобрания. В пресс-службе сообщили, что не владеют информацией о зарплатах депутатов.

По данным источников, депутаты-коммунисты получили по 22 тысячи рублей за месяц. «Зарплата любого госслужащего, в том числе сотрудников, замещающих государственные должности, складывается из многих составляющих, — пояснил собеседник издания, близкий к краевому парламенту. — Премии, надбавки, выслуга лет и так далее. Никакой политики тут нет».

Однако другой источник с ним не согласен. «Конечно, тут есть политическая составляющая, — рассказывает инсайдер. — Они ведут себя более чем странно, протестуя против всех государственных решений. Не стоит при этом надеяться на премию от государства». В среднем зарплата депутата на постоянной основе составляет от 80 до 120 тысяч рублей в месяц.