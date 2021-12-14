В Екатеринбурге ответили на главный вопрос о вакцинации детей

Свердловских школьников начнут прививать от коронавируса, когда власти выпустят соответствующие рекомендации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Несмотря на то, что в последние несколько месяцев наметилась тенденция роста количества заболевающих COVID-19 среди детей школьного возраста, екатеринбургских школьников будут вакцинировать только на добровольных началах. Об этом на пресс-конференции на портале «Е1» заявила вице-мэр Екатеринбурга по социальной политике Екатерина Сибирцева.

«Вакцинация школьников будет только добровольной. Родители, которые хотят привить своих детей, сейчас самое время для этого. Очередей нет ни в поликлиниках, ни в торговых центрах, ажиотаж спал. Можно прийти и спокойно поставить прививку», — отметила Екатерина Сибирцева.

Ранее URA.RU писало, что свердловских школьников начнут прививать от коронавируса, когда региональные власти выпустят соответствующие рекомендации. Пока назвать даты, когда школьникам будут делать соответствующие прививки, не представляется возможным.