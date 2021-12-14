Центр Екатеринбурга остался без воды и отопления в мороз

15 декабря 2021 в 18:42 Размер текста - 17 +

Отопление отключили из-за аварии на сетях «Водоканала» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители центральных улиц Екатеринбурга остались без воды и отопления из-за аварии на сетях МУП «Водоканал». Сейчас водоснабжение происходит по резервной ветке. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе «Водоканала». Согласно сервису Gismeteo, в городе на момент отключения тепла было минус шесть градусов. «Вода на улицах Шевченко, Азина, Мамина-Сибиряка, Шарташской, Луначарского отсутствовала из-за аварии на крупном трубопроводе. Сейчас водоснабжение переведено на резервную ветку», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что подачу воды уже возобновили. 13 декабря в Заречном микрорайоне Екатеринбурга из-за разрыва трубы улицы залило водой, а жители остались без водоснабжения. На улице тогда было минус десять градусов, из-за чего жители стали переживать, что двор превратиться в каток. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители центральных улиц Екатеринбурга остались без воды и отопления из-за аварии на сетях МУП «Водоканал». Сейчас водоснабжение происходит по резервной ветке. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе «Водоканала». Согласно сервису Gismeteo, в городе на момент отключения тепла было минус шесть градусов. «Вода на улицах Шевченко, Азина, Мамина-Сибиряка, Шарташской, Луначарского отсутствовала из-за аварии на крупном трубопроводе. Сейчас водоснабжение переведено на резервную ветку», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что подачу воды уже возобновили. 13 декабря в Заречном микрорайоне Екатеринбурга из-за разрыва трубы улицы залило водой, а жители остались без водоснабжения. На улице тогда было минус десять градусов, из-за чего жители стали переживать, что двор превратиться в каток.