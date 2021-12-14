Центр Екатеринбурга остался без воды и отопления в мороз

Жители центральных улиц Екатеринбурга остались без воды и отопления из-за аварии на сетях МУП «Водоканал». Сейчас водоснабжение происходит по резервной ветке. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе «Водоканала». Согласно сервису Gismeteo, в городе на момент отключения тепла было минус шесть градусов.
«Вода на улицах Шевченко, Азина, Мамина-Сибиряка, Шарташской, Луначарского отсутствовала из-за аварии на крупном трубопроводе. Сейчас водоснабжение переведено на резервную ветку», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что подачу воды уже возобновили.
13 декабря в Заречном микрорайоне Екатеринбурга из-за разрыва трубы улицы залило водой, а жители остались без водоснабжения. На улице тогда было минус десять градусов, из-за чего жители стали переживать, что двор превратиться в каток.
Жители центральных улиц Екатеринбурга остались без воды и отопления из-за аварии на сетях МУП «Водоканал». Сейчас водоснабжение происходит по резервной ветке. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе «Водоканала». Согласно сервису Gismeteo, в городе на момент отключения тепла было минус шесть градусов. «Вода на улицах Шевченко, Азина, Мамина-Сибиряка, Шарташской, Луначарского отсутствовала из-за аварии на крупном трубопроводе. Сейчас водоснабжение переведено на резервную ветку», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что подачу воды уже возобновили. 13 декабря в Заречном микрорайоне Екатеринбурга из-за разрыва трубы улицы залило водой, а жители остались без водоснабжения. На улице тогда было минус десять градусов, из-за чего жители стали переживать, что двор превратиться в каток.