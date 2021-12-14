14 декабря 2021

Центр Екатеринбурга остался без воды и отопления в мороз

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, радиатор, отопление, батарея отопления, батареи
Отопление отключили из-за аварии на сетях «Водоканала» Фото:

Жители центральных улиц Екатеринбурга остались без воды и отопления из-за аварии на сетях МУП «Водоканал». Сейчас водоснабжение происходит по резервной ветке. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе «Водоканала». Согласно сервису Gismeteo, в городе на момент отключения тепла было минус шесть градусов.

«Вода на улицах Шевченко, Азина, Мамина-Сибиряка, Шарташской, Луначарского отсутствовала из-за аварии на крупном трубопроводе. Сейчас водоснабжение переведено на резервную ветку», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что подачу воды уже возобновили.

13 декабря в Заречном микрорайоне Екатеринбурга из-за разрыва трубы улицы залило водой, а жители остались без водоснабжения. На улице тогда было минус десять градусов, из-за чего жители стали переживать, что двор превратиться в каток.

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Жители центральных улиц Екатеринбурга остались без воды и отопления из-за аварии на сетях МУП «Водоканал». Сейчас водоснабжение происходит по резервной ветке. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе «Водоканала». Согласно сервису Gismeteo, в городе на момент отключения тепла было минус шесть градусов. «Вода на улицах Шевченко, Азина, Мамина-Сибиряка, Шарташской, Луначарского отсутствовала из-за аварии на крупном трубопроводе. Сейчас водоснабжение переведено на резервную ветку», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что подачу воды уже возобновили. 13 декабря в Заречном микрорайоне Екатеринбурга из-за разрыва трубы улицы залило водой, а жители остались без водоснабжения. На улице тогда было минус десять градусов, из-за чего жители стали переживать, что двор превратиться в каток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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