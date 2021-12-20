Пермский губернатор к Новому году поменял формат общения со СМИ

Традиционная встреча с главредами состоится 24 декабря на ракетном заводе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Традиционная предновогодняя встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с главными редакторами СМИ региона впервые пройдет на одном из крупных предприятий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации губернатора, общение состоится 24 декабря на «ОДК-Пермские моторы».

«Встреча с главными редакторами СМИ региона состоится 24 декабря (пятница) на „ОДК-Пермские моторы“ в 12.00. Общение пройдет за круглым столом», — отметили в пресс-службе.

Встречи главы региона с главными редакторами — традиционное мероприятие, которое губернатор проводит перед Новым годом. В этом году власти решили сменить формат и провести ее на крупном предприятии, отметил источник в администрации Махонина. «„Пермские моторы“ как раз в топе по итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пермь», — говорит он.

Мишустин посетил Пермь с рабочим визитом 9 декабря. На площадке «Пермских моторов» он вместе с шестью министрами федерального правительства провел совещание о реализации проектов в области авиационного двигателестроения. И выделил порядка 95 млрд руб. на разработку уникальных двигателей.