20 декабря 2021

Экс-кандидат в свердловские депутаты хочет купить QR-код. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фильтры на входе в ТРЦ. Курган, куар код, QR код, проверка qr-кода
Потенциальную покупательницу интересует не только цена, но и сроки действия QR-кода Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Экс-кандидат в депутаты свердловского заксобрания по 16 округу Алена Смышляева решила приобрести QR-код — сертификат о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Куплю QR-код […] Напишите в личку, сколько стоят QR-коды, у кого купить (проверенный продавец), какое время действует», — написала Алена.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в свердловский оперштаб, однако там отметили, что вопрос не в их компетенции. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МВД по региону не удалось.

Активистку Алену Смышляеву, как кандидата в депутаты заксобрания Свердловской области по 16 избирательному округу, выдвинула партия «Яблоко». Однако из списков ее исключили из-за того, что та указала неверные данные в документах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-кандидат в депутаты свердловского заксобрания по 16 округу Алена Смышляева решила приобрести QR-код — сертификат о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании. Об этом она написала на своей странице в Facebook. «Куплю QR-код […] Напишите в личку, сколько стоят QR-коды, у кого купить (проверенный продавец), какое время действует», — написала Алена. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в свердловский оперштаб, однако там отметили, что вопрос не в их компетенции. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МВД по региону не удалось. Активистку Алену Смышляеву, как кандидата в депутаты заксобрания Свердловской области по 16 избирательному округу, выдвинула партия «Яблоко». Однако из списков ее исключили из-за того, что та указала неверные данные в документах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...