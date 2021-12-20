Потенциальную покупательницу интересует не только цена, но и сроки действия QR-кода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Экс-кандидат в депутаты свердловского заксобрания по 16 округу Алена Смышляева решила приобрести QR-код — сертификат о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Куплю QR-код […] Напишите в личку, сколько стоят QR-коды, у кого купить (проверенный продавец), какое время действует», — написала Алена.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в свердловский оперштаб, однако там отметили, что вопрос не в их компетенции. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МВД по региону не удалось.

Активистку Алену Смышляеву, как кандидата в депутаты заксобрания Свердловской области по 16 избирательному округу, выдвинула партия «Яблоко». Однако из списков ее исключили из-за того, что та указала неверные данные в документах.

Скрин с личной страницы Facebook Алены Смышляевой